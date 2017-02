L'Alsace en version MICE : Meet in Alsace

Strasbourg, Colmar, Mulhouse sont trois villes solidairement liées à l’histoire de l’Alsace. Colmar a gardé l’empreinte médiévale, Mulhouse, les traces de son riche passé industriel, et Strasbourg, avec sa cathédrale et ses institutions européennes, est une ville-symbole. Les trois villes ont en commun de faire évoluer leurs équipements de congrès et de séminaires pour les rendre plus attractifs et plus compétitifs.

Avec ses châteaux perchés, ses forêts, ses musées, sa gastronomie... L’Alsace, c’est tout un art de vivre ; un espace fait pour vos événements. Trait d’union entre la France, la Suisse et l’Allemagne, renforcée par son destin européen, l’Alsace est une destination entreprenante et créative. En attestent ses nombreux pôles de compétitivité et son pôle universitaire régional d’excellence.

Séminaires et incentives atypiques

L’Alsace vous surprendra grâce à des activités décoiffantes comme une balade en Ferrari ou en Lamborghini, à 250 km/h sur l’Anneau du Rhin ; tendances, avec des expositions prestigieuses comme celle d’Otto Dix en 2017 au Musée Unterlinden de Colmar ou l’original Château Vodou, unique en son genre. Elle se dévoile également à travers des lieux emblématiques comme la Cité de l’Automobile à Mulhouse et se veut référence du patrimoine artistique de demain avec la ST’ART, Foire Européenne d’Art Contemporain à Strasbourg.

Musée Unterlinden, salle événementielle - © Peter Mikolas

Côté gastronomie, elle est riche en saveurs avec une famille de restaurants étoilés la plus grande de France. Ses terroirs et cépages se découvrent et s’apprécient sur la Route des Vins, jalonnée de 50 Grands Crus. Elle est aussi éthique et responsable avec une sensibilité au développement durable, réussissant harmonieusement l’intégration d’infrastructures du XXIème siècle.



La Belle de l’Est, généreuse et joyeuse, bouillonne donc de surprises pour les organisateurs de séminaires à la recherche de lieux originaux offrant un réel savoir-faire réceptif. Un courant d'Est « Meet in Alsace », marque intégralement dédiée au tourisme d’affaires, et partagée par la Région, l’Eurométropole de Strasbourg, Colmar Agglomération et Mulhouse Alsace agglomération, tous signataires d’une charte commune dont l’objectif affiché est la réussite de votre événement en Alsace.

► www.meet-in-alsace.com