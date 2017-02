La Route des grands crus de Bourgogne fête son anniversaire

De Dijon, capitale historique, à Santenay, aux portes des Maranges, en passant par Beaune, capitale viticole, la Route des grands crus de Bourgogne, fièrement surnommée « Champs-Elysées de la Bourgogne », file sur 60 kilomètres.



Instrument de découverte des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle a été créée en 1937 par le Conseil Général de la Côte-d’Or, pour révéler au grand public les paysages uniques des grands crus bourguignons.

[ Save the date ]

Le matin du 14 mars, à Paris, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et Côte d’Or Tourisme dévoileront le programme des festivités qui animeront l’ensemble de l’année 2017 et d’autres exclusivités. Une date à noter sur votre agenda !

Côté gastronomie, elle est riche en saveurs avec une famille de restaurants étoilés la plus grande de France. Ses terroirs et cépages se découvrent et s’apprécient sur la Route des Vins, jalonnée de 50 Grands Crus. Elle est aussi éthique et responsable avec une sensibilité au développement durable, réussissant harmonieusement l’intégration d’infrastructures du XXIème siècle.



► Pour une lecture animée du dossier et une présentation de l’anniversaire de la Route des grands crus, cliquez ici.