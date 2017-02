La planète Rugby mobilisée pour l’événement #France2023

Sébastien Chabal et Frédéric Michalak, nommés ambassadeurs de la candidature, étaient aux côtés de nombreux internationaux français (Dimitri Szarzewski, Julien Bonnaire, Dimitri Yachvili...) qui ont rejoint le XV de #France2023, mené par Pascal Papé et Fabrice Estebanez. Bernard Laporte, Serge Simon, et Claude Atcher, en charge de l’organisation, ont présenté la vision de la candidature et les principaux atouts du dossier.



À l'image de Guilhem Guirado, les capitaines des équipes de France sont venus présenter le logo #France2023, affiché sur les maillots des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations 2017. Le XV de France, France Féminines et France-20 arboreront ce maillot collector. Les équipes de France à 7 porteront également les couleurs de #France2023 à travers le monde, lors des tournois du circuit mondial.

Tous derrière #France2023 !

Par ailleurs, aux côtés des joueurs de rugby, deux autres équipes de soutiens ont été présentées : Le XV de la Gastronomie, composée des Meilleurs Ouvriers de France, qui représentent l'excellence du savoir-vivre à la Française, et le XV des entreprises, composée des partenaires de la FFR et d'entreprises qui soutiennent la candidature, mettant en avant la mobilisation du monde économique derrière #France2023.



Enfin, les 1 895 clubs français forment le socle sur lequel la candidature est bâtie, a rappelé Bernard Laporte : « Cette Coupe du Monde, c'est avant tout celle des 1 895 clubs. Ce sont eux qui permettront de mobiliser les volontaires et qui seront les garants de l'esprit de fête, de partage et de convivialité qui caractérise le Rugby français... ce pourquoi la Coupe du Monde 2007 a été un succès ! ».



À ce jour, 19 villes sont candidates pour accueillir les rencontres de la compétition : Paris, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lens, Le Havre, Le Mans, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Rennes, Saint-Denis, Saint-Etienne, Sochaux, Toulouse et Valenciennes.