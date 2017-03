Tywi, un logiciel révolutionnaire pour vos conférences

Lancé à Cupertino (Californie), Translate Your World - Tywi-Interpreter NES (No Equipment Solution ou « Solution sans équipement ») est un logiciel révolutionnaire convertissant n’importe quelle conférence sur site ou en ligne en expérience type Nations-Unies soutenue par l’interprétation humaine en temps réel, désormais sans équipement requis.

Parlez 25 langages instantanément et faites-vous comprendre dans 78 langues !… C’est la promesse de Tywi, permettant aux organisateurs de conférence, avec seulement deux ordinateurs portables, de dispenser une interprétation « type Nations Unies » en temps réel à des centaines de participants. Les auditoires bénéficient de la qualité audio HD sans cabines, ni câbles, ni casque. L’interprétation simultanée peut aussi être assurée dans les bus, les sous-sols et les endroits sans accès Internet.

Une révolution « Sans équipement »

Tywi-Interpreter NES est une solution logicielle intuitive permettant de dispenser une interprétation simultanée en temps réel au profit de conférences, webinaires et à travers le monde entier contre une fraction des coûts actuels. Même les casques traditionnels ne sont pas nécessaires pour que des centaines de participants bénéficient de l’interprétation.



« Les grands rencontres internationales comptent enfin un moyen efficace et bon marché de dispenser un service linguistique professionnel pratiquement sans équipement ni préparation. Une fois qu’une installation est équipée de la solution Tywi (en 30 minutes seulement), l’interprétation peut alors être proposée en quelques instants pour les événements à venir », a déclaré Sue Reager, présidente de Translate Your World, ayant déjà inventé par la passé des solutions pour les télécoms. « Ce qui est révolutionnaire dans cette nouvelle approche à la distribution audio sur site, c’est le fait que transmettre l’audio vers des dispositifs personnels est gratuit pour l’auditoire, mais aussi gratuit pour l’organisateur de la réunion et l’installation. Les participants peuvent se passer de l’accès à Internet pour écouter l’interprète sur leur dispositif ; ainsi, pas de litiges autour de la bande passante et leur fournisseur mobile ne comptabilise pas ces données dans les quotas mensuels. »



► TranslateYourWorld.com