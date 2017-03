Les Jardins de la Comtesse, des paniers pique-niques chics

Dites raffinées et intemporelles, ces gammes conviennent à toutes les sorties et permettent d’offrir une prestation sur mesure. Qu’il s’agisse d’un restaurateur, traiteur, d’un hôtel ou encore d’un séminaire avec activités outdoors, développer votre offre de façon différente et originale est possible.

Deux gammes, deux univers

La gamme Trianon est une nouvelle gamme de paniers en cuir véritable. Son compartiment isotherme est un atout pour conserver plats et boissons. Grâce à sa poignée placée sur le dessus, le panier Trianon est pratique et facilite le transport des aliments. Son intérieur en toile enduite lavable permet de le réutiliser. Tous les éléments indispensables à un pique-nique réussi sont inclus dans la gamme : couverts polis en acier et rangés dans une trousse spécifique, une sangle de maintien pour les bouteilles, des verres et petit plus ; un tire-bouchon. (Panier « Trianon » À partir de 130€ Disponible pour 2, 4 ou 6 personnes. Coloris rouge, bleu ou vert).



Le panier Chantilly Campagne est quant à lui utile aux professionnels qui souhaitent le proposer à leur clientèle. Son large compartiment offre la possibilité de contenir de nombreux aliments : pique- nique ou encore petit-déjeuner complet. Facile à transporter, il est également pratique pour une balade à vélo. Qu’il s’agisse d’un restaurant souhaitant proposer ses services « à emporter », d’un hôtel qui utilise le panier comme cadeau de bienvenue, ou encore d’un gîte, chacun pourra l’apprécier à sa juste valeur (Panier « Chantilly Campagne » À 44€. Disponible pour 4 personnes).

