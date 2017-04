French Merveilles, un concept pour renforcer l’attractivité de PACA

Première étape dans l’affirmation progressive d’une marque forte destinée à valoriser les nombreuses merveilles touristiques et économiques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’opération French Merveilles a été initialisée par son Président de Région, Christian Estrosi, aux côtés de Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, et de Stephen Kaufer, CEO de TripAdvisor. Une campagne innovante de promotion internationale conçue par les équipes de Publicis Groupe.

Un partenariat avec TripAdvisor pour un rayonnement mondial

Autre point phare de l’opération French Merveilles, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé un partenariat avec TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde.



Ce sont 390 millions de visiteurs uniques par mois qui pourront ainsi accéder à plus de 2,1 millions de reviews sur les logements, restaurants, événements, TripAdvisor fera la promotion de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur son site via un micro-site « Discover the French Merveilles » présentant les hôtels, restaurants et événements les plus emblématiques de la Région. La campagne cible les Etats-Unis, le Canada, l’Europe, la Russie, la Chine, le Japon et l’Australie.



A cette occasion et pendant 9 mois, TripAdvisor se mobilisera aux côtés de la Région PACA.

Ad Vitam French Merveilles, un jeu concours permettant de gagner un séjour à vie dans la région

Par ailleurs, dans le cadre de cette campagne, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise le 1er concours mondial « Ad Vitam French Merveilles » permettant de gagner une semaine complète pour 2 personnes chaque année, à vie ! Ainsi, les chanceux partiront à la découverte d’une nouvelle Merveille de la Région chaque année, comme par exemple :



– Un parfum de merveilles, un séjour sous forme d’invitation à découvrir les parfums et les senteurs de Grasse (06).

– Couleurs merveilles, à la découverte de tous les ocres (84).

– Merveilleux nectar, un voyage autour du vin à Lorgues (83).

– La glisse aux merveilles, embarquement pour une semaine de ski à Serre-Chevalier (05).

– La palette aux merveilles, un voyage sur les pas de Cézanne dans le pays d’Aix (13).

– La vallée des merveilles ou une promenade dans le vieux Nice (06).

– Une merveille à 300 à l’heure, pendant le Grand Prix de Formule 1 au Castellet (83), etc.



Plus d’infos sur le site www.frenchmerveilles.com dédié au concours.