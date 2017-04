M&I Forums : Disney Business Solutions soutient le tourisme d’affaires

La 100ème édition de M&I Forums, à Disneyland Paris, a enregistré un nouveau record d’affluence avec plus de 740 exposants et acheteurs présents.

Du 28 mars au 1 avril 2017, plus de 16 000 rencontres one-to-one ont eu lieu au centre de convention du Disney’s Newport Bay Club. Au total : quatre matinées de rendez-vous d’affaires (de 15 minutes chacun) entre les 320 exposants (hôtels, groupes, centres de congrès, etc.) et 420 acheteurs inscrits, venus de 30 pays différents.



M&I Forums a également permis de découvrir l'offre Disney Business Solutions avec, notamment, un centre de convention privatisé, des visites immersives en story-telling, des soirées privées thématiques dans l’univers de Star Wars et dans le Parc Walt Disney Studios, ou encore un après-midi de team building.

25 moments magiques

Vingt-cinq « magical moments » ont également rythmé les journées ; des touches Disney pour événementialiser chaque instant du Forum, de l’arrivée des participants à l’ouverture des rendez-vous en passant par la visite du site.



“Grâce à la confiance de M&I Forums et à la mobilisation des savoir-faire de toutes nos équipes, nous avons pu faire de ce grand temps fort du secteur un vrai succès. C’est un événement marquant non seulement pour notre destination, mais pour pour l’ensemble du marché MICE à Paris et en France”, s’est félicité Nicolas Dupeux, directeur de Disney Business Solutions.