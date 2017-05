Festivini : les richesses du patrimoine saumurois en partage

© David Darrault © David Darrault © David Darrault © David Darrault © David Darrault © David Darrault T. Daumain - © Maou Bertrand

C haque année en septembre, les 7 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) sont mises à l’honneur par les hommes et les femmes qui élaborent le fruit de terroirs sélectionnés. Il faut savoir que 28 millions de bouteilles de Vins de Saumur sont produites par an.



Ainsi, les paysages de vignes se dévoileront lors de randonnées pédestres ou équestres, les habitats troglodytes en course ou marche nordique, les secrets de l’élaboration d’un vin et les pépites gastronomiques du terroir se dégusteront autour d’une bonne table ou au coeur des vignes, avec une architecture historique subtilement scénographiée aux couleurs des Vins de Saumur...

Dans le silence monacal de L’Abbaye Royale de Fontevraud

Au coeur de la jolie campagne saumuroise, l’Abbaye Royale, aujourd’hui « Cité Idéale », reconnue pour sa diversité culturelle, conjugue patrimoine et création artistique contemporaine.



À l’image d’un vigneron qui présente son chai, Thibault Daumain, le jeune lauréat de la Résidence Fontevraud La Scène + Festivini, présentera au public à partir du 17 mars, le fruit de son travail sur site sous forme d’exposition intitulée « Canopée », avec l’envie manifeste de partager sa démarche artistique.



Symbolisme, art sacré, botanique et minéralogie sont ses principales sources d’inspiration. L’artiste invitera chacun à laisser libre court à son interprétation face à des situations vagues, des symboliques abstraites et des postures singulières…

Tout un programme à découvrir sur ► www.festivini.com