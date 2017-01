Votre prochain séminaire au zoo de Beauval ?

La saison qui se prépare et le ZooParc de Beauval... vous réserve une énorme nouveauté prévue pour Pâques 2016 : des hippopotames dans une immense installation ! Et aussi, une trentaine de programmes de conservation des espèces menacées, plein de bébés animaux, et des infrastructures pour y organiser vos séminaires...

© Zooparc Beauval

Deux hôtels aux accents asiatiques avec espaces de réunion

Au sein d’un complexe hôtelier aux accents asiatiques composé par deux établissements 3* — Les Jardins de Beauval et Les Pagodes de Beauval — les visiteurs seront accueillis pour des séjours sur-mesure : journées de travail, séminaires, conventions, banquets, soirées de gala, voyages de stimulation, lancement de produits…



Les espaces de travail sont intégralement équipés, lumineux et insonorisés. 244 m² (260 personnes), 97 m² (100 p.), 2 X 82 m² + 2 X 78 m² pouvant accueillir jusqu’à 60 p. chacun, ainsi que 10 salles de sous-commission.



A l’extérieur, la privatisation de vastes jardins sur plans d’eau permet la réalisation de cocktails et/ou de soirées barbecue... Classé parmi les 10 plus beaux parcs zoologiques du monde, la proximité immédiate de la réserve animalière coffre un cadre supplémentaire et insolite pour donner du mordant à vos événements !