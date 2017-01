Edouard 7 Paris-Opéra, nouvel hôtel parisien très british

Vue sur l'Opéra Suite Junior Suite Chambre Deluxe Classique Chambre Deluxe Classique Chambre Supérieure "Couture" Chambre Supérieure Chambre Supérieure Classique Petit-déjeuner

Pour peu qu’on se prenne au jeu, on pourrait même s’y croire en grande parure, tant en ces lieux tout est précieux ! De l’accueil à la déco, en passant par la qualité du service et/ou de la restauration. Grâce à la réactivité complice d’un duo de trentenaire motivé, Remy Fourmeaux en cuisine et Simon Peskine en salle (ancien finaliste de la Coupe Georges Baptiste qui élit le meilleur jeune Maître d’Hôtel de France), la partie culinaire offre en effet une belle expérience, et cela, sans les tarifs parfois prohibitifs d’une gastronomie étoilée.

Après trois années de rénovation complète, les 69 chambres et suites ont été réparties sur sept étages. Quatre étages dits « Edouard 7 », et trois étages « Couture », que le designer Christophe Daudré a conceptualisé et thématisé dans un esprit Collection, rendant chaque espace atypique et unique. Dans des couleurs chatoyantes, du vert bouteille au rouge rubis, de l’or au bleu azur, les hôtes attentionnés pourront apprécier les subtilités de la décoration et le raffinement des détails où se révèlent, dans des matériaux nobles, la soie, le cuir, le velours ou le cachemire.

Élégance, histoire et contemporanéité

Si l’établissement rend hommage au monarque Edouard VII — Roi du Royaume-Uni et des dominions, empereur des Indes, léger, perspicace et influent. C’est lui qui en 1862 lança la mode du chapeau melon et du costume trois pièces — il n’en demeure pas moins un parangon d’élégance à la française. La très affable Madame Smith, directrice générale, saura d’ailleurs vous recevoir comme il se doit, avec esprit et aisance, comme si vous étiez dans votre propre hôtel particulier.

Vos réunions au coeur de la ville lumière

Hormis les différents univers des chambres (saphir, émeraude, blancs-taupe, citrine) et les noms de cinq suites (Melba, Alexandra, Lily, Sarah, Alice) empruntés aux favorites d’Edouard VII, les convives pourront apprécier la conciergerie, une salle de fitness, un room service 24h/24, un bar à cocktails et tapas, un salon cheminée, un boudoir, ainsi que deux salons de réunion à la lumière du jour (Marigny et Mogador), entièrement équipés, avec une vue imprenable sur l’Opéra Garnier. L’un de 55 m² (jusqu'à 24 personnes en U, 40 personnes en théâtre et 60 personnes pour un cocktail) et l’autre de 43 m² pouvant communiquer avec le salon Marigny (16 personnes en U, 24 personnes en théâtre et 40 personnes pour un cocktail). Deux Suites lumineuses peuvent également se transformer en un endroit privilégié pour vos réunions, showrooms ou interview en petit comité (jusqu’à 16 personnes en U).



A noter que le restaurant « La Cuisine de l’E7 » peut accueillir vos déjeuners et dîners d'affaires jusqu’à 60 personnes assises ainsi que des cocktails pour 80 invités, tout comme le salon cheminée adjacent au Bar (dîners jusqu’à 20 personnes et 45 convives en cocktail). Volonté de la direction (by Bessé Signature) et cerise sur le gateau, alors qu’il en vaut 5, l’établissement est classé 4 étoiles, donc offre un rapport qualité/prix/service remarquable !



