19 Côté Cour, nouveau lieu événementiel atypique & convivial

Situé dans le 18ème arrondissement de Paris, quartier en plein renouveau commercial et culturel, ce nouveau lieu propose aux entreprises de rendre leurs réunions plus interactives, participatives et conviviales.

Grâce à la technologie Wisembly, chaque participant peut en effet décider d’intervenir anonymement et à tout moment à travers des sondages et des questions ouvertes via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Le 19 Côté Cour propose un espace extérieur avec jardin et cour de 90 m² ainsi qu’une grande salle de 150 m² en rez-de-cour permettant d’accueillir une centaine de personnes. Le 1er étage compte pour sa part une salle de 90 m² pouvant accueillir jusqu’à 40 invités.

Le parti pris de l’interactivité

Grâce à ses prestations de réunions connectées clés en main, cet ancien atelier de ferronnerie a choisi d’accompagner les entreprises dans l’organisation de réunions participatives & innovantes. À la fois dédié aux événements culturels et business, il propose également des expositions temporaires ou permanentes.



>> 19cotecour.fr