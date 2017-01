AccorHotels au Vietnam avec le Novotel Phu Quoc Resort

650 m² d’espaces de réunion

Le Novotel Phu Quoc Resort propose 366 chambres spacieuses dont 120 suites et villas. Il dispose également d’infrastructures sportives : un fitness center, deux courts de tennis, une piscine extérieure... mais ce nouvel établissement du groupe français séduira également les groupes corporates grâce aux 650 m² de salles de réunion équipées des dernières technologies et pouvant accueillir jusqu’à 550 personnes. Enfin, côte gastronomie, les clients de l’hôtel pourront profiter de deux restaurants. L’un proposant une cuisine internationale, et le second, une cuisine inspirée des spécialités locales.