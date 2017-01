Magazine Hôtels & Lieux >> Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa, plus grand So SPA du monde

Après avoir bénéficié d’un an de travaux, perché sur une falaise, au-dessus de la plage de Tanjong, les architectures extérieur et intérieur sont en harmonie avec le panorama qu’offre l’environnement.

Des splendeurs naturelles surplombant la mer de Chine méridionale

Chaque élément a été pensé pour les voyageurs en quête de sérénité sur l’île paradisiaque de Sentosa. Les 211 chambres et suites sont réparties dans un bâtiment principal entouré par 4 villas, chacune dotée d’une terrasse avec jardin et piscine privée. L’hôtel possède également le plus grand centre So SPA du monde : équipé d’une vingtaine de salles de soins, d’un jacuzzi, d’une piscine de boue volcanique directement issue des volcans de Nouvelle-Zélande...