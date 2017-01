Emmanuelle Smith à la tête de l'Hôtel Edouard 7 Paris-Opéra

Suite à la rénovation de ses 69 chambres et de son restaurant « La Cuisine de l’E7 », l’hôtel Edouard 7, propriété du jeune et dynamique groupe Bessé Signature, a accueilli une nouvelle directrice générale en la personne d’Emmanuelle Smith.

Après vingt années de carrière au sein des plus grands groupes hôteliers (Hilton, Concorde, Radisson et Marriot), cette ex étudiante en tourisme et spécialiste en management a fait de ce dernier et de la stratégie commerciale ses domaines de prédilection.

Une passionnée très attentive à la qualité de service

Pour Emmanuelle Smith, un seul mot d’ordre : l’excellence ! Nul doute alors que la récente métamorphose de l’hôtel Edouard 7 orchestrée par le designer Christophe Daudré lui donnera maintes occasions d’exprimer ses talents.



Bienvenue donc à cette nouvelle recrue, qui avoue, après une première expérience aux Canaries, avoir intégré le groupe Hilton « sur un malentendu » et qui entend bien diriger l’hôtel historique de la majestueuse avenue de l’Opéra main dans la main avec ses équipes, contribuant ainsi à la notoriété du groupe Bessé.



