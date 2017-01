Wilmotte et Mama Shelter à Paris expo Porte de Versailles

S. Trigano, J. Trigano, JM Wilmotte et M. Dessolain

Pour ce projet, Viparis a fait appel à un cinquième architecte de renom : Jean-Michel Wilmotte, récemment distingué pour la qualité de ses réalisations — Best European Museum décerné au Rijksmuseum à Amsterdam (2015), International Architecture Award pour le stade Allianz Riviera à Nice (2014), etc. — Sa mission est d'imaginer les architectures des deux hôtels dans le respect de la double certification HQE et BREEAM.

Un premier hôtel pour 2019

Mama Shelter a été choisi pour l'exploitation — 12 ans minimum — de ce nouvel hôtel à compter de son ouverture en 2019. Son design intérieur, confié à Thierry Gaugain, déjà signature du Mama Shelter Los Angeles, répondra aux attentes de la clientèle MICE. Il offrira 200 chambres, un restaurant de 485 m² (350 couverts dont 80 en terrasse), 5 ateliers privatisables sur une surface totale de 500 m² et un grand rooftop avec bar et restauration légère offrant une vue dégagée sur le Grand Paris.



« Nous souhaitons faciliter les séjours de notre clientèle et ouvrir sur la ville le Parc des expositions de la Porte de Versailles, 4ème site parisien le plus visité. Au travers de ces deux collaborations de prestige, Paris expo Porte de Versailles s'inscrit comme un lieu de vie et d'expérience qui s'adressera autant à notre clientèle qu'aux Parisiens. Avec Mama Shelter, c'est une touche résolument contemporaine et tendance que nous donnerons au Parc de demain », se réjouit Michel Dessolain, Directeur Général de Viparis. Chantier clé de la 2nde phase du projet de modernisation de Paris expo Porte de Versailles, les travaux débuteront au deuxième semestre 2017 pour une livraison en 2019.