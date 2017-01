Le 1er musée sous-marin d'Europe à Lanzarote

Le Musée Atlantico est en effet le troisième musée artistique sous-marin de la planète, avec ceux de La Grenade et de Cancun au Mexique. Celui du Pays de Lorient — en France — présente pour sa part quelque 350 épaves coulées depuis le XIXe siècle reposant jusqu'à 90 mètres de profondeur.

Des oeuvres du sculpteur Jason deCaires Taylor

Ces trois musées 100 % aquatiques ont un point commun, ils exposent les sculptures de l'artiste britannique Jason deCaires Taylor. Au large des îles Canaries, l’artiste présentera une exposition de 250 sculptures par dix mètres de fond. L’occasion de rendre hommage à la protection des océans ainsi qu’aux nombreux migrants qui n’ont jamais atteint la côte.

A vos masques, palmes et bouteilles de Nitrox pour les plus sportifs ! Pour les autres, non adeptes de plongée, pas de panique, ce musée pas comme les autres sera accessible aux sous-marins de poche et aux bateaux à coque de verre.



A noter que les oeuvres de Jason deCaires Taylor ne sont pas destinées à durer dans le temps. Elles servent d'abris pour la biodiversité marine.