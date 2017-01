Le Domaine de Barive, une parenthèse enchantée

Domaine de Barive Salon Les Epicuriens Petit-déjeuner Jardin Piscine

LUNDI 27 JUIN 2016

Havre de quiétude et de bien-être, ce superbe domaine picard est à mille lieues des hôtels standardisés et impersonnels. Le sens de l’accueil est un concept presque faible pour décrire l’art de recevoir de Pascal Leromain et Nicolas Froment, deux parisiens n’ayant pas hésité à quitter respectivement le bistrot « Les Epicuriens » et le célèbre palace Georges V pour assouvir leur passion du réceptif.



En découvrant le domaine, sous le charme, ils comprennent immédiatement son potentiel avant d’en reprendre la gérance en 2003 et de le racheter en 2006. Le duo complice effectue alors de nombreux travaux de rénovation et personnalise les lieux à son image. Aujourd’hui, ce sont trente-cinq personnes qui oeuvrent sept jours sur sept au bien-être des invités, attentifs à leurs moindres désirs.

Une somme de souvenirs, de voyages et de coups de coeur

L’entrée majestueuse, la beauté du parc et l’élégance des jardins à la française annoncent l’ambiance. En pierre claire, le Château abrite au rez-de-chaussée des salons-bars cosy, des bibliothèques riches d’ouvrages à feuilleter devant la cheminée... A l’étage, 22 chambres et suites, toutes différentes, sont personnalisées avec des objets et meubles chinés ou appartenant aux propriétaires. Ecrans LCD, lecteurs DVD, stations Ipod, wifi ou encore baignoires balnéo et produits d’accueil Pascal Morabito ajoutent au confort.



La Boutique du Domaine de Barive est quant à elle pleine d’idées cadeaux : confitures artisanales, miel récolté dans les ruches du Prieuré, bouteilles de champagne, divers objets...

Un prieuré privatisable

A deux kilomètres et demi du Château, un ancien corps de ferme nommé le Prieuré compte cinq chambres haut de gamme. Plus intimiste, vintage dans l’esprit et dans le décor, le Prieuré dispose d’une pièce à vivre de 90 m² où les hôtes pourront profiter de boissons fraîches, café, thé, de quoi grignoter, de nombreux jeux de société, mais aussi d’un « Spajet », bouillonnant objet de relaxation en accès libre dans le jardin, ainsi qu’un sauna pour deux personnes et la possibilité de modelage sur place, sur réservation. Un système de navette permet de rejoindre facilement le Château principal.

Réunion, gastronomie, détente et incentive

Le Domaine de Barive se prête ainsi aux séminaires d’entreprise, pour petits groupes, en toute confidentialité (27 chambres en tout). A la fois designs et chaleureuses, les salles de réunion équipées offrent un cadre propice à la créativité. Sur demande, il est possible de réserver des micros sans fils ou « cravate », de prévoir une estrade, des éclairages spécifiques... Les multiples activités proposées au Domaine offrent également de quoi renforcer la cohésion des équipes. Reste à choisir entre la partie de paint-ball, la randonnée en quad, le VTT, le tir à l’arc, l’accro-branches, le tennis, la pétanque, l’initiation à l’escrime ou l’initiation gustative aux crus de champagne... Et cela, sans prendre en compte les alentours qui offrent eux aussi de nombreuses occasions de découverte et de culture. Visiter les vignobles, l’Abbaye de Vauclair, la cathédrale de Laon ou les sites de mémoire comme le Chemin des Dames qui n’est qu’à 35 minutes du Domaine.



Les moins portés sur le sport ou la culture pourront se prélasser dans le sauna, à la piscine chauffée à 31° ou au spa TranSPArence et profiter d’un massage du dos, de la tête ou des jambes, dans un cadre relaxant et douillet, mariant la pierre, le verre, la lumière et les douces musiques d’atmosphère. A moins qu’ils n’optent pour un enveloppement au chocolat avec modelage amande-pistache, pour un gommage aux huiles de coco ananas et passion, ou pour un soin aux essences de thé et huile pétillante d’agrumes.



Enfin, côté gastronomie, Franck Dumoulin veille sur la table et sur l’ensemble de la restauration. La carte change avec les saisons et se renouvelle entièrement quatre fois par an. Elle se décline aussi en menu du moment, proposant 2 entrées, 2 plats et 2 desserts qui varient tous les mois. La carte des vins comprend 450 références dont pas moins de 96 flacons provenant des meilleurs terroirs de Champagne. Bienvenue au Domaine de Barive !



► DOMAINE DE BARIVE – 02350 SAINTE PREUVE

Au Château : Chambre classique : 185 € la nuit | Chambre luxe : 250 € la nuit | Junior Suite : 290 € la nuit | Suite : 340 € la nuit | Suite Royale : 450€ la nuit.



► GARE SNCF

Reims TGV (45min) ou Laon (20min)

WWW.DOMAINEDEBARIVE.COM