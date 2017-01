Vos événements à Cannes avec La Môme

LUNDI 22 FÉVRIER 2016

Si l’événementiel doit apporter de l’impact et de l’humain, avoir un temps d’avance, comprendre, anticiper, faire rêver… ne cherchez plus ! Ce lieu récent est idéalement situé entre la rue d’Antibes et la Croisette, à quelques pas du palais des festivals et des palaces. Le volubile Antoine Lecorché et toute son équipe vous accueilleront, on ne peut plus professionnels, dans un cadre chic et trendy.