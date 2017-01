Séminaires et événements d’entreprises exotiques

Découvrez les formules réunions inoubliables et renforcer la cohésion de vos équipes au sein d’hôtels d’exception : Angsana Bintan, Angsana Laguna Phuket et Banyan Tree Al Wadi.

Angsana Bintan

L’hôtel l’Angsana Bintan met à disposition des entreprises une offre spéciale pour profiter d’une journée de séminaire entièrement gratuite.



Une retraite tropicale en Indonésie, au bord de la mer de Chine, pour prendre les meilleures décisions en équipe et réaliser des activités de groupes en extérieur. Découverte de la faune locale, randonnée en pleine jungle et sensations fortes sont au rendez-vous. Des installations et des équipements haut de gamme pour réussir son séminaire. À découvrir également, le Spa primé Angsana Bintan.



Plus d’informations sur le site : www.angsana.com

Angsana Laguna Phuket

A 20 minutes de Phuket et de son aéroport international, l’hôtel Angsana Phuket, situé dans la baie de Bang Tao, compte 403 chambres et 10 salles de réunions.



Côté activités, au coeur d’un environnement naturel de rêve, excursions dans la lagune ou pour les plus sportifs, challenge golf sur l’un des plus beaux parcours de Thaïlande. Découverte des îles autour de Phuket et escale au Spa Banyan Tree Phuket pour un soin complet Royal Banyan. Mondialement reconnu, le Banyan Tree Spa Sancturay éveillera tous vos sens grâce à des techniques traditionnelles de massage thaïlandais et au soin rituel Asian Blend.

Banyan Tree Al Wadi

À quelques kilomètres de Dubaï, l’hôtel Banyan Tree Al Wadi est un oasis dans le désert d’Arabie. Il propose deux jours de cours de fauconnerie aux côtés de professionnels pour apprendre à chasser avec des faucons. D’autres activités sont accessibles pour les groupes d’entreprises : tir à l’arc, découverte de la réserve naturelle d’Al Wadi et du désert...



Plus d’informations sur le site : www.banyantree.com