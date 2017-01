Le Château d’Audrieu hôtel 4* a fait peau neuve

Entièrement repensés et redécorés par l’architecte Philippe de Lanouvelle et Evelyne Rousseau, tapissier décorateur, les espaces communs (réception, bar, restaurant, salons, etc.) offrent désormais une complémentarité de couleurs, de matières et d’ambiances.



L’hôtel 4* compte 29 chambres : 12 chambres classiques, 6 Deluxe, 5 Junior Suites, 4 Grandes Suites et 2 chambres destinées à l’accueil des familles. En accord avec Hélène Martel-Massignac, Président Directeur général du groupe Caravelle, propriétaire du Château, et Samuel Srouji, Directeur de l’hôtel, l’architecte a pris le parti de rafraîchir l’ensemble tout en valorisant l’esprit XVIIIe siècle.

Elégance & raffinement

L’ensemble du lieu reste meublé avec un fond de mobilier classique d’inspiration XVIIe et XVIIIe siècles s’inscrivant dans l’histoire et la tradition du château. Ce mobilier a été complété avec des sièges classiques en provenance de la manufacture de Jean-Pierre Besse dans les Vosges, perpétuant ainsi le savoir faire de l’ébénisterie française. Des marques de renom ont été sélectionnées pour souligner la beauté des lieux : Carvay et Misendemeure pour certains luminaires, Pierre Frey et Lelièvre pour les tissus d’ameublement, ainsi que des matériaux nobles : le chêne naturel pour le comptoir du bar, les dorures anciennes... Les travaux ont tous été réalisés par des entreprises locales.



Les trois salles à manger du restaurant « Le Séran » sont caractérisées quant à elles par un oxyde “Terre d’Egypte” de Farrow & Ball. Agrémenté d’une généreuse cave à vins de 600 bouteilles, le restaurant se veut à la fois design et convivial (Chef Olivier Barbarin depuis 2009). Le Bar, le « 1715 », déplacé au premier étage dans le salon des boiseries, offre pour sa part une ambiance feutrée. Un cadre propice aux événements professionnels, d’autant qu’en 2017, un spa devrait être créé et dans le parc (25 hectares), la chapelle, très bien conservée, devrait être transformée en musée. À suivre !...