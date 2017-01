Ferrari World d’Abu Dhabi bat des records mondiaux

Il s’agit de la plus grosse inauguration qu’a connue le parc depuis son ouverture. A elle seule, l’attraction détient trois records mondiaux. A peine embarqués, les passagers expérimenteront la remontée mécanique la plus rapide et la plus raide au monde (51 degrés). S’ensuivent une chute vertigineuse et un looping en vrille d’une hauteur de 52 mètres, le plus haut jamais construit et l’équivalent d’un immeuble de 17 étages. Pendant les 135 secondes que dure cette attraction de 1,5 kilomètre de long, les visiteurs enchaîneront 2 vrilles, 5 virages très mouvementés et expérimenteront des pointes de vitesse à 120 km/h. La structure du Flying Acces, composée de 165 rails et de 200 piliers, a nécessité plus de 1 400 tonnes d’acier et 1.5 millions d’heures de travail.

Les sensations d’un vol en biplan

Les mouvements de l’attraction reproduisent les sensations d’un vol en biplan. Cet avion à deux ailes superposées, qui connut son heure de gloire durant la première guerre mondiale, fait directement écho à la riche histoire de Ferrari. Au début du XXe siècle, Francesco Baracca, le meilleur pilote de chasse italien de la Première Guerre mondiale, peignit le célèbre cheval cabré sur son avion. La mère de l’aviateur proposa plus tard à l’industriel italien d’apposer le cheval cabré de son fils sur ses voitures afin de lui porter bonheur. C’est ainsi que naquit le célèbre emblème de la voiture de course italienne.



Cette nouvelle montagne russe vient s’ajouter au « Ferrari Driving Experience », à la « Karting Academy » et à plusieurs autres attractions récemment inaugurées au parc à thème de la marque Ferrari.



► www.ferrariworldabudhabi.com