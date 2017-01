American Express France a signé un partenariat avec AccorHotels Arena, qui a réouvert ses portes en novembre dernier. L’occasion pour American Express de renforcer son engagement en faveur de l’entertainment et du live et d’élargir son offre de services.

Dans le cadre de ce partenariat est né l’American Express Live bar (AELB) dont la vocation est de faire le lien entre expérience premium et live, avec des événements réguliers et une progarmmation variée, à l’image des live bars aux États-Unis avec DJ sets, stand-up, showcase, ou encore “premières scènes” destinées aux jeunes artistes.

Une offre enrichie

Les titulaires de cartes American Express y bénéficient d’avantages spécifiques comme des cocktails offerts ou la possibilité de privatiser le bar lors de certains concerts. A noter, une sélection de cocktails classiques ou “signature", accompagnée d’une carte "à partager”, de produits de saison et “faits maison" pour les petites faims. Entre amis ou collègues de bureau.



Ce partenariat avec AccorHotels Arena s’inscrit dans une stratégie de développement dont le but est d’apporter toujours plus de valeur aux titulaires de la carte Amex dans l’univers des loisirs.