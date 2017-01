Les Cinque Terre, la dolce vita avec Terres de Charme

Le long de cette côte escarpée, ponctuée de magnifiques petites criques ou baies cachées, s’égrainent cinq petits villages colorés, accrochés aux rochers et isolés par des collines couvertes d’oliveraies et de vignes. On accède de l’un à l’autre à pied (grâce à de nombreux sentiers balisés), par bateau ou par le train.



Vous pourrez poser vos valises une nuit sur l’île de Palmaria, face au village fortifié de Porto Venere. Faire une escapade à Manarola, village installé sur un promontoire rocheux tombant à pic sur la mer et rejoindre Riomaggiore à pied par le fameux sentier dell’amore. Puis vous rendre à Corniglia, le seul des cinq villages sans accès direct à la mer, aux ruelles si étroites et escarpées que les voitures en sont bannies.

Entre villages perchés et criques secrètes

Poursuite du voyage en train ou bateau pour rejoindre le plus grand des cinq villages : Monterosso, accessible par la route et qui possède une vraie plage. Et à quelques encablures de là, découvrir Vernazza et sa vue panoramique incomparable.

Enfin, pour terminer en beauté, découvrez Portofino, un petit bourg de pêcheurs de la Riviera italienne, lieu de rencontre de la jet set internationale, avec ses maisons typiques aux couleurs vives, témoignage de la grande tradition de l’Italie maritime.



