H8 Collection acquiert un 6ème hôtel : La Maison d’Uzès

« Cette maison emblématique de la région, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de France, se fond parfaitement dans l'ADN du groupe ; une hôtellerie de caractère et d'excellence au coeur des plus belles régions de France », déclare Jean-Philippe Cartier, président du groupe H8 Collection.

L’excellence au coeur des plus belles régions de France

Cet établissement de luxe, véritable symbole de l'âge d'or d'Uzès, accueille ses hôtes autour du fameux escalier monumental à balustres biaises, témoin de la qualité architecturale de l'édifice. Il compte une douzaine de chambres et suites, un spa situé dans d'anciennes galeries gallo-romaines et un restaurant étoilé “La Table d'Uzès”. Dix millions d'euros et cinq années de travaux ont été nécessaires pour restaurer sa splendeur. Ville d'art et d'histoire, Uzès est proche du Pont du Gard, de Nîmes et d'Avignon, au carrefour de la Provence et du Languedoc.

