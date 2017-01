Shangri-La Paris, la philosophie Palace

Parmi les fleurons parisiens de l’hôtellerie de luxe, il en est un qui vaut incontestablement le détour, voire même un peu plus : Le Shangri-La Hotel, un “petit” bijou situé au 10 avenue d’Iéna dans le 16ème arrondissement de la capitale et inscrit aux Monuments Historiques du patrimoine français.

La distinction "Palace", valable 5 ans, n’est pas décernée par hasard. Elle répond à l’appréciation de nombreux critères pas facile à réunir : excellence et personnalisation du service, localisation exceptionnelle, architecture du bâtiment, capacité et présence importante de suites, qualité des équipements et éléments de confort, histoire et personnalité de l'établissement, niveau de qualification du personnel, continuité du service client 24 h/24, restaurant gastronomique... Bref, ne devient pas palace le cinq étoiles qui veut !...



Ainsi, parmi les fleurons parisiens de l’hôtellerie de luxe, il en est un qui vaut incontestablement le détour, voire même un peu plus ; Le Shangri-La Hotel, un “petit” bijou situé au 10 avenue d’Iéna dans le 16ème arrondissement de la capitale et inscrit aux Monuments Historiques du patrimoine français.

Le premier groupe hôtelier de luxe d’Asie Pacifique, Shangri-La Hotels & Resorts, basé à Hong Kong, et qui gère aujourd’hui pas moins de 90 établissements sous les marques Shangri-La, Kerry Hotels, Traders hotels et Hotel Jen — plus de 37 000 chambres au total — n’a pas choisi d’ouvrir son premier hôtel en Europe n’importe où ! Il lui fallait un site unique, à la hauteur de son image de marque. En choisissant la colline de Chaillot, quartier résidentiel et culturel, face à la Tour Eiffel d’un côté et au Musée Guimet de l’autre, avec ses somptueuses collections d’art asiatique, le groupe hongkongais trouvait non seulement un lieu d’exception, mais également le symbole qui lui manquait. Preuve en est, à peine ouvert en décembre 2010, le nouveau palace canalise autant la curiosité des journalistes qu’il n’attire de visiteurs pour son ambiance d’antan contemporaine ; un paradoxe ressuscité du savoir-faire réceptif à la française.

Une situation de rêve pour une histoire de Prince

Ce souffle de l’histoire vous gagne d’emblée devant la façade monumentale, sous la marquise à l’ancienne, à la vision des vases “Ming”, dans le lobby aux volumes parfaits, par la blancheur des pierres de taille, le raffinement des marbres, la sculpture en bronze d’un enfant portant une torchère — ode à la science — devant l’escalier d’honneur et sa rampe en cuivre ciselé ou sous l’éclatant cristal des lustres gigantesques... Le chic d’une adresse très 19ème, ponctuée de touches asiatiques. Passions de Roland Bonaparte, petit-neveu de Napoléon 1er, qui acquit cet ensemble en bordure de Seine en 1891, pour le transformer au bout de quatre ans, grâce à l’architecte Ernest Janty, en hôtel particulier.



La décision de tout rénover à l’identique ou de créer sur mesure, y ajoutant les exigences de 2010, s’est imposée comme une évidence par respect pour l’Histoire, l’esthétisme et le savoir faire des maîtres d’oeuvre. Les meilleurs artisans de France et d’Europe ont été consultés pour remettre en lumière les merveilles architecturales du 19ème siècle : couleurs d’origine, patines, dorures à la feuille d’or, détails d’architecture, marbre à restaurer ou à remplacer, vitraux... 114 ans après la conception du palais où l’aristocratie et la haute bourgeoisie, hommes de lettres et de sciences de l’époque se retrouvaient autour de la famille Bonaparte, c’est aux personnalités de ce monde de perpétuer cette vie mondaine.

Surprises inattendues & séjours grandioses

Durant une restauration de quatre ans — autant qu’aura durée la construction initiale — quelques trésors ont été mis à jour, parmi lesquels, une structure de style Eiffel réalisée par Maurice Gras, vestige d’un travail métallique typique des années 30 et désormais restaurant principal de l’hôtel, La Bauhinia. Autre découverte, sous les murs peints, des panneaux d’acajou et boiseries sculptées aux multiples détails. Un travail admirable commandé par Roland Bonaparte à l’époque.

Dans cet environnement privilégié qui réserve bien des surprises, l’hôtel vous offre d’autres perles comme la Suite Impériale, la Suite Chaillot, mélange de style classique et contemporain, ou la Suite Shangri-La, située au 7ème et dernier étage, sans doute l’une des plus belles vues de tout Paris. La restauration n’est pas en reste, avec l’Abeille (2 étoiles au Guide Michelin), le Shang Palace (Une étoile au guide Michelin et seul restaurant chinois étoilé de France) et la Bauhinia, qui tient son appellation de la fleur qui orne le drapeau de Hong Kong. Enfin, il vous faudra passer par les jardins, dessinés par le paysagiste Louis Benech, et le spa, véritable havre de paix — traduit par Shangri-La — et de bien-être personnel. CHI, Le Spa, un refuge où les traitements sont basés sur des méthodes très anciennes partagées par plusieurs cultures asiatiques.

En tout, le Shangri-La Hotel, Paris, met à votre disposition 101 chambres dont 36 suites (Architecte : Richard Martinet | Décoration : Pierre-Yves, Rochon), 3 restaurants dont 2 étoilés, un bar, 4 superbes salons de réception historiques, un spa unique et des espaces verdoyants avec terrasses... Mais au-delà de ces infrastructures irréprochables, c’est une philosophie propre à Shangri-La qui fera la qualité de votre séjour. Une philosophie incomparable articulée autour de cinq valeurs : humilité, respect, courtoisie, générosité du coeur et sincérité.