D+B Interior Design pour le centre d'affaires Etoile Saint-Honoré

Un mélange de chêne clair, pierre blanche, métal cuivré, ainsi qu’un camaïeu de gris chaud et de blanc sur les murs et plafonds fondent la nouvelle identité graphique du lieu.

Elégance & fonctionnalités

« La plupart des salons sont modulables au moyen de cloisons mobiles avec agencements vestiaires et coffee break en chêne clair naturel et bois laqué. Par ailleurs, un important travail sur l'éclairage a permis de rendre les espaces plus conviviaux », précise Sandra Demuth, directrice associée chez D+B Interior Design. Un habillage mural en bois perforé a également été pensé et installé pour améliorer l'acoustique de cet espace de conférences dont la nouvelle atmosphère est plus propice au travail et à la réflexion.



>> www.dplusb-id.com