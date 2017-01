La Maison Boissier ouverte aux séminaires

À 10 minutes à pied de la Place du Trocadéro et des Champs Élysées, la Maison Boissier propose un espace dédié aux groupes corporates, jusqu’à une cinquantaine de personnes.

Grâce au prestige de son nom et à des installations adaptées et des services sur mesure, le Salon de Thé Boissier (Maison fondée en 1827) répond à une demande de réunions confidentielles et intimistes.

Destinée à tous ceux qui souhaitent recevoir dans un environnement calme, de standing et de tradition. Pour des réunions d’affaires, lancement de produit, journée d’étude, conférence de presse, petit-déjeuner, déjeuner de travail, anniversaire, cocktail ou dîner (tarif sur devis en fonction du type d’événement et du nombre de convives).