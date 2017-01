Déclic Hôtel se transforme en studio photo

Ouvert en février dernier, le Déclic Hôtel (Groupe Maranatha) situé dans le 18ème arrondissement de Paris, établissement entièrement dédié aux techniques de la photographie, proposait déjà à ses hôtes des expériences interactives dans ses Suites Diapositive, Cabine Photo, Paparazzi, Studio Photo, Planche Contact, Instantanée, Autoportrait et Chambre Noire. Karine Tournois, directrice de l'établissement, est allée encore plus loin en imaginant un véritable Studio Photo avec le photographe Thierry Hugon, diplômé du Studio Harcourt.

Des Suites servent de cadre à vos photographies

Les univers des Suites et des chambres Réflex, Noir et Blanc et Chasseurs d'Etoiles seront désormais le cadre de séances photos professionnelles d'une durée d'une à trois heures, agrémentées de tirages 20x30 ou 30x40 avec cartonnage et photos téléchargeables sur la galerie en ligne. Différentes séances sont proposées, comprises entre 200 € TTC et 920 € TTC. Pour ce dernier prix, la “Séance Cinéma Déclic” comprend une séance photo de 3 heures dans l'un des univers de l'hôtel, cinq tirages au « Studio Déclic », format 20x30 avec cartonnage, un tirage encadré, format 30x40, 10 photos téléchargeables sur la galerie en ligne (login privé) et la séance de maquillage et coiffure. Des prestations complémentaires sont également disponibles sur demande préalable (maquillage et coiffure, réservation d'un véhicule pour les déplacements dans Paris, création d'un album...).



La seance Cinema Declic avec Karine Tournois et son equipe © Thierry Hugon

► Voir notre autre article : Le réflexe Déclic Hôtel