Le célèbre hôtel Normandy (Groupe Barrière) de Deauville, rouvrira ses portes le 29 avril prochain. 5 motifs ont été déclinés dans des palettes de couleur variant du sepia pour le délice des 4 saisons , le bleu poudre pour le Neptune , le bleu foncé indigo pour le Fragonard , le Orange et le vert pour le Robinson Crusoé , et le rouge carmin pour les Fêtes Navales .

Magazine Hôtels & Lieux >> L’hôtel Normandy et la toile de Jouy, la belle histoire

Ces motifs historiques ont été travaillés en y associant des tissus tramés unis intégrant les couleurs choisies des impressions pour une touche contemporaine et élégante. Des rappels de la toile de Jouy sur les coussins décoratifs contrastés par des touches de couleurs plus soutenues donnent aux nouvelles chambres une élégance intemporelle.

Un savoir-faire à la française

« À l'origine, ce type de toile fut créé dans les ateliers de la manufacture fondée en 1760 par Christophe-Philippe Oberkampf dans la commune de Jouy-en-Josas (dans les Yvelines). L'emplacement fut choisi en raison de la présence de la Bièvre et de ses qualités chimiques propices au lavage des toiles. Cette manufacture devint rapidement l'une des plus importantes indienneries du XVIIIe siècle et a laissé son nom dans l'histoire de l'art décoratif ».