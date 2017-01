Art Brussels : solo show sur le stand de la galerie Polka

Ballroom, American Hotel

© Yves Marchand et Romain Meffre

Ils débutent leur collaboration en visitant les décombres parisiens, puis explorent les ruines belges, espagnoles, allemandes ou américaines au gré de leurs voyages et de leurs découvertes.

L’architecture : la psychologie d’une époque

« En visitant des ruines, nous avons toujours essayé de nous focaliser sur des édifices remarquables dont l’architecture incarne la psychologie d’une époque, d’un système, et d’en observer les métamorphoses. » En douze ans, Marchand & Meffre ont réussi à mettre en place une méthode de travail quasi systématique.



Adoptant invariablement le même dispositif — un cadre froid et objectif capté à la chambre 4 x 5 — ils suivent une typologie stricte en usant de moyens innovants pour transcender le désoeuvrement apparent des sites qu’ils prennent pour sujet. Le stand de la galerie Polka présentera les trois principales séries de Marchand & Meffre (The Ruins of Detroit, Industry, Theaters) et fera la part belle aux pièces uniques et épreuves d’artistes. Cet événement est mis en place avec le soutien du CNAP.