La T-Mobile Arena sur le Strip

Le 6 avril dernier, Las Vegas a célébré l’inauguration de la très attendue T-Mobile Arena et l’espace de loisirs en plein air, The Park. Le Strip, boulevard principal de Las Vegas, était en effet en pleine effervescence pour fêter l’ouverture de ce complexe de 20 000 places.

Fruit de la collaboration entre MGM Resorts et AEG, la T-Mobile Arena, entre les hôtels New York-New York et Monte Carlo, accueillera plus de 100 événements chaque année, parmi lesquels des sports de combat, des matchs de hockey, basket et autres événements sportifs, des divertissements, galas, spectacles et événements spéciaux. Cette toute nouvelle adresse de Vegas dispose également de 50 suites de luxe, une vingtaine de loges privées, des installations de retransmissions, et d’autres services d’accueil exclusifs.

Toshiba Plaza & The Park

Toshiba Plaza, un espace de divertissement en plein air de 8 000 m² propose, pour sa part, plusieurs scènes, de nombreux écrans et autres supports d’affichage interactifs. C’est l’architecte Populous qui a conçu ce complexe afin de répondre aux normes de U.S. Green Building Council pour la LEED® Gold Certification.



Enfin, The Park est un mélange éclectique de restaurants, bars et de divertissements. Il vise à devenir un lieu de rassemblement central sur le Strip reliant les hôtels New York-New York et Monte Carlo ainsi que la T-Mobile Arena. Nul doute que ces nouveaux équipements, construits dans un environnement propice aux réunions festives, devraient rapidement devenir incontournables.