Spa grand luxe à l’Hôtel du Castellet

Après deux ans de conception, travaux et réflexion autour d’une exploitation écoresponsable, le superbe Hôtel du Castellet, 5*, annonce l’ouverture d’un nouvel espace bien-être de 900 m², qui sera dévoilé au mois de juin prochain.

Pour cette nouveauté, l’Hôtel du Castellet SPA s’est associé à deux grandes marques reconnues spécialistes du bien-être : ESPA, référence internationale d’origine anglaise experte en aromathérapie et expériences sensorielles, et Valmont, marque suisse experte en solutions anti-âge.

Des références internationales du bien-être

L’Hôtel du Castellet SPA offrira six espaces de soins dont une suite d'exception, un espace sensoriel composé d'un bassin animé et d'une zone humide hammam, sauna et fontaine de glace, ainsi qu'une grotte de sel qui permettra aux heureux bénéficiaires de profiter des bienfaits de la Méditerranée.



Imaginé par Alexandra Bacquié, la Directrice Générale de l’Hôtel du Castellet, ce nouveau lieu de vie a été pensé pour le bonheur intégral de ses hôtes. Une prestation de choix qui vient corroborer une signature indélébile revendiquée par cet établissement provençal, celle du “mieux-vivre” !



Piscine Hôtel du Castellet