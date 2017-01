L’Opéra de Dubaï ouvrira ses portes le 31 août 2016

Plus qu’un opéra, cette nouvelle structure accueillera tous les genres artistiques : ballets, musique classique, music-halls, théâtres, concerts de rock, pop, jazz, etc.



Le calendrier dévoile une programmation impressionnante, avec pas moins de 49 performances de renommée internationale prévues pour la première année d’ouverture.

Une programmation impressionnante

Située au coeur du quartier de Downtown Dubai, cette salle de spectacle polyvalente prévoit pour son ouverture le 31 août prochain, un concert du légendaire ténor et chef d’orchestre espagnol Placido Domingo. Viendront ensuite se succéder plusieurs représentations, notamment Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, sur un livret d’Eugène Cormon et Michel Carré, ode au patrimoine de Dubaï.

Selon Mohamed Alabbar, Président de Emaar Properties : « Avec une telle programmation pour son année d’ouverture, Dubai Opera entend se positionner comme hub culturel de la région. La diversité des événements programmés entend positionner Dubai parmi les capitales culturelles accueillant des amateurs d’art du monde entier ».



Offrant une vue imprenable sur la majestueuse Burj Khalifa et les fontaines de Dubaï, ce nouveau lieu offrira une grande flexibilité pouvant accueillir divers événements avec un théâtre, une salle de concert acoustique et un espace événementiel de 2 000 m². Une nouvelle scène culturelle incontournable du Moyen-Orient, sur 35 000 m², au coeur du quartier « Opera District ».



► Plus d’informations sur : www.dubaiopera.com