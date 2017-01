Brandimage signe le 5ème lounge SkyTeam à Dubaï

Un havre de paix où les voyageurs pourront se ressourcer avant d’embarquer pour leur prochain vol. Ce concept créé par Brandimage répond à l’ambition de SkyTeam d’offrir aux voyageurs un transit privilégié.



Comme dans les autres lounges SkyTeam à Londres Heathrow, Sydney, Hong Kong et Istanbul — le prochain ouvrira à Pekin à la fin de l’année — les voyageurs peuvent compter sur le même accueil convivial et chaleureux grâce à des services exclusifs.

Elégance, intimité et confort individuel

Des éléments faits sur mesure ainsi qu’un mobilier sélectionné avec soin donnent au salon sa personnalité en offrant un cadre apaisant et raffiné. Les rubans en bois délimitent les espaces sans jamais les cloisonner, créant ainsi une sensation de protection et d’intimité pour chaque voyageur. Les emblématiques courbes tendues ont été conservées, qui accompagnent et invitent les voyageurs à vivre une expérience dépaysante.



Arche d’accueil sculptée en forme de ruban, éléments en bois de chêne, harmonie de couleurs chaudes et touches de vert acidulé, différents types d’assises, larges baies vitrées, mur végétal, salle TV, douches, laptop bar, galerie digitale artistique, VIP room, buffet au design exclusif, winebar... agrémentent l’atmosphère singulière de ce lounge pas comme les autres.



SkyTeam met ainsi en pratique sa devise « Caring More About You » (prendre davantage soin de vous).



► Faire la visite virtuelle