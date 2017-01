La nouvelle offre Rocco Forte Suite Experience

Que vous choisissiez les suites classiques, special ou forte, de classe supérieure, les équipes en charge de vous recevoir vous combleront d'attentions, d'avantages et de petits extras que vous ne soupçonnez pas. La Rocco Forte Suite Experience consiste en une véritable ouverture sur la (les) ville(s), matérialisée par des laissez-passer vers des expériences culturelles ou gastronomiques, des moments de détente et de relaxation. Le groupe réserve également à la clientèle de ses Forte Suites un accès privilégié à la culture.

Les privilèges Rocco Forte

Prêt à lever le voile sur les secrets de ses plus extraordinaires performances, l'Hotel Astoria de St Pétersbourg pénètre par exemple dans les coulisses du théâtre Mariinsky. L'Hotel Amigo de Bruxelles offre des tickets d'entrée au Palais Bozar, référence artistique et culturelle de la capitale belge, un Brussels Art Guide en prime. L'Hotel Savoy de Florence ouvre les portes du museo dell'Opera del Duomo... Pour sa part, l'Hotel Balmoral d'Edimbourg, invite à la découverte de l'atelier Silversmith Hamilton & Inches au cours d'une visite privée. Le nec plus ultra, champagne à l’arrivée, sous le signe de l'extra. Au Charles Hotel de Munich, les hôtes des Forte Suite pourront en découvrir plus sur les oeuvres d’art se trouvant sur les murs, avec une visite privée de la galerie créée dans la résidence de l’artiste Franz Von Lenbach...



► www.roccofortehotels.com