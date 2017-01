Par son infrastructure, sa localisation et la diversité de son paysage culturel et médiatique, Nantes constitue une destination de choix pour le tourisme d'affaires.

Situé à 5 minutes du Stade et du Parc des Expositions de La Beaujoire, le Quality Hotel & Suites Nantes Beaujoire compte 257 chambres modernes, confortables et élégantes. Chacune d’elle dispose d’une kitchenette équipée, d’une salle de bain avec baignoire et de WC séparés, d’un écran plat 100 cm HD et d’une connexion wifi en haut débit offerte. Pour se restaurer à tout moment de la journée, le service « Petits Plats Meunier » propose des repas gastronomiques remis en température à la vapeur pour préserver toutes les qualités organoleptiques des produits.

1 000 m² d’espace de réunion

Le Quality Hotel & Suites Nantes Beaujoire dispose également d’un espace séminaire composé de 7 salles de réunion (de 55 à 255 m²) modulables, d’une superficie globale de 1 000 m² et pouvant accueillir 900 personnes au total. Les salles bénéficient de la lumière du jour et sont toutes équipées avec paperboard, vidéoprojecteurs et bouteilles d’eau. Chaque client pourra bénéficier d’une connexion wifi en haut débit (fibre optique) offerte, de manière illimitée. Les pauses gourmandes sont organisées dans un espace convivial.