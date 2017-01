La Source Dorée, pour des séminaires ressourçants

Son objectif : faire rimer entreprenariat, bien-être et éthique, au sein d’un lieu calme, idéal pour prendre du recul, s'ouvrir à d'autres relations dans le travail... et échanger avec une équipe venue d'horizons différents qui applique la vision de la permaculture, un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques.

Permaculture et villa de style florentin

La Source Dorée offre un cadre naturel et chaleureux, un confort douillet dans la demeure familiale — de style florentin — du célébre professeur de médecine Léon Bérard (Pionnier de la chirurgie thoracique et de la lutte contre le cancer, son service est l'un des premiers à avoir utiliser le radium). Vous pourrez ainsi partager ses valeurs et sa vision de l'entreprenariat le temps d'un séminaire court ou long. Des animations à la carte peuvent être proposées aux groupes corporates pour favoriser leurs teambuldings, le ressourcement, le partage de bonnes choses...

Les équipements (cuisine, micro-ferme, espace bien-être) et le savoirfaire de l'équipe de la Source Dorée se prêtent par exemple parfaitement à des activités autour des cinq sens : dégustation et atelier oenologique autour de vins cultivés en biodynamie, ateliers de cuisine « du jardin à l'assiette », ateliers nature « planter des graines ou des arbres pour l'avenir », gestion du stress, massages, réflexologie, spa, sauna...