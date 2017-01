Nouveau Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa

Nouvel ambassadeur de l'élégance à la française situé dans la région de Tanger-Tétouan (baie de Tamuda), ce nouvel établissement 5 étoiles du groupe Accor allie culture marocaine et architecture moderne. Installé sur une des plus belles plages du Maroc, avec pour arrière-pays un horizon constitué des sommets du Rif, il possède l'un des cadres les plus idylliques du royaume.



Dernier projet de la marque Sofitel, l’hôtel Tamuda bay comprend 104 chambres et suites, dont 8 bungalows et 5 villas, et s’étend sur une superficie totale de 38 128 m².

Références culturelles du nord Maroc

Proche des marinas chics et festives, le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa a nécessité un budget de 600 MDH, près de 4 années de travaux ainsi qu’un mois de test. Il s’adresse avant tout à une clientèle friande d’hôtellerie de luxe. Un choix qui se traduit non seulement par l'accent mis sur le confort dans les chambres, les suites et les villas sont équipées de lits Mybed et jacuzzis, mais aussi par la construction d’un spa de 1 250 m² équipé d’une piscine chauffée à 30° toute l’année, d'un sauna et d'un hammam. « Du luxe, mais pas que du bling-bling ! », insiste Noury Saladin, directeur général de l'hôtel.



