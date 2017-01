Kimpton poursuit son expansion aux Etats-Unis

Le spécialiste des boutique-hôtels, Kimpton, élargit son implantation à Cleveland, Washington DC, Winston-Salem et Alexandria.

Kimpton Schofield Hotel

Entièrement rénové avec une enveloppe de 50 millions de dollars, le Schofield Building, bâtiment de conception victorienne, a rejoint le groupe Kimpton sous le nom de Kimpton Schofield Hotel depuis mars 2016. Situé en plein centre-ville de Cleveland dans l'Ohio, l'établissement compte 122 chambres, dont 6 suites et 52 appartements de luxe, ainsi qu’un restaurant américain, un bar et des salles de réceptions offrant un décor inspiré par l'histoire des manufactures de tissus de la ville de la fin du 19ème siècle.



► www.TheSchofieldHotel.com/cleveland-hotels-deals

Kimpton Mason & Rook Hotel

Point de départ idéal pour profiter des atouts de Washington (animation populaire, bars, restaurants, boutiques, musées...) le quartier dans lequel est situé le Mason & Rook Hotel reste l'un des endroits les plus dynamiques de la ville. Rien n'a été laissé hasard : Fauteuils confortables dans le hall, 178 chambres spacieuses avec salles de bain en marbre, 18 suites luxueuses...



► www.masonandrookhotel.com

Kimpton Cardinal Hotel

Premier hôtel de charme à Winston-Salem en Caroline du Nord, installé dans une ancienne fabrique historique de tabac, siège de la Reynolds Tobacco Company, en plein centre-ville. D'inspiration locale, cet hôtel d'architecture Art Déco propose 174 chambres de luxe dont 15 suites où les tissus de tartan côtoient un mobilier moderne et des oeuvres d'art ludiques.Côté restauration, l'établissement mise sur la French Touch avec le Katharine, une cuisine inspirée du sud de la France.



► www.TheCardinalHotel.com

Kimpton Morrison House

Situé au coeur de la ville d'Alexandria, à seulement 6 miles (10km) de Washington DC, cet établissement de caractère offre un design fantaisiste et unique. Il a rouvert ses portes fin avril avec un tout nouveau restaurant et est réputé comme l'un des meilleurs hôtels du nord de la Virginie. La nouvelle décoration a été inspirée par des chefs d'oeuvres de la littérature américaine et par sa localisation proche des rives de la rivière Potomac. 45 chambres dont 3 suites.



► www.morrisonhouse.com