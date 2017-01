Un nouveau Musée des Médias à Sintra, au Portugal

Ce nouveau lieu a pour objectif, à travers divers expériences ludiques et instructives, d’inciter les spectateurs a éveiller leur curiosité. Initié par la chambre de commerce de Sintra et l'Association Ata, ce projet commun est réalisé en lieu et place de l'ancien Musée du jouet, reconverti pour l’occasion en un musée moderne intitulé “News Museum”.

25 modules thématiques

Ce projet a nécessité un investissement approximatif de 1,8 millions d’euros, pris en charge par l'Association Ata (créée par Louis Passion Malik, journaliste), ainsi qu’un transfert de propriété pour 20 années, approuvé par l'Assemblée municipale. Le Musée de la presse présente, physiquement et virtuellement, une histoire de l'évolution des médias et les disciplines journalistiques. Avec plus de 25 modules thématiques, sur trois étages de l'immeuble, il est entre autres divisé en plusieurs espaces : propagande, genres journalistiques, mauvaises nouvelles, jeux d'esprit, guerres, et journaux.

“iArena”, un salon avec 67 m² avec écran tactile et vision à 360 degrés, fournit par exemple beaucoup d'interactivité. Le site comprend aussi des tablettes numériques, la description du Bairro Alto (Lisbonne), une application “dernière minute” avec les thèmes d'actualité sur la base de médias nationaux et internationaux... ainsi qu’une tour métallique de 70 moniteurs, “la pyramide de Babel”, située à côté d’un escalier de différents niveaux, et diffusant les nouvelles des principales chaînes d’information...



► www.newsmuseum.pt