Le plus grand Holiday Inn Express de France

Architecte Eric Morvan

Les travaux de ce nouvel hôtel — le plus grand Holiday Inn Express en France — ont débuté en avril dernier, la pause de la première pierre a eu lieu le 15 juin 2016, pour une ouverture prévue début 2018. L’établissement sera situé sur la plateforme aéroportuaire de Roissypole Ouest, près du Terminal 1. Il viendra renforcer l’offre hôtelière destinée à accueillir une clientèle française et internationale de passage dans la capitale ou en transit à l’aéroport.

Un établissement référent

Cet hôtel Holiday Inn Express, l’un des plus grands en Europe, référent du groupe IHG, offrira un design très contemporain et 305 chambres. Il jouera un rôle clé dans le développement de la marque Holiday Inn Express sur le marché français et revêt d’ores et déjà une importance commerciale stratégique pour le groupe.

IHG entend renforcer la présence de sa marque Holiday Inn Express en France à proximité des marchés émetteurs et continuer à la déployer dans les principales agglomérations françaises. Il existe aujourd’hui 2 438 hôtels Holiday Inn Express dans le monde (dont 14 en France) et 628 en cours de développement (dont 5 en France).



