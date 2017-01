Barceló en franchise inédite avec Plateno

Grâce à cet accord, le groupe hôtelier Majorquin verra la visibilité de son portefeuille clients augmenter en touchant plus de 80 millions de membres du programme de fidélité des clients Plateno et entre ainsi sur le plus important marché du tourisme au monde : la Chine.

Un accord donnant-donnant

Selon Raúl Gonzalez, Directeur Général EAMO de Barceló : « Les deux groupes ont pour objectif de combiner le savoir-faire des hôteliers européens avec la connaissance du marché chinois. L’objectif est d’atteindre un minimum de 100 hôtels en 10 ans, tant dans les zones touristiques que dans les zones urbaines. Un autre aspect important de cette alliance est qu’elle donnera à nos hôtels une visibilité international parmi les plus de 80 millions de membres du programme de fidélité Planeto, ce qui est capital si l’on tient compte du fait que la Chine est le premier marché du tourisme sortant du monde ».



« C’est un honneur et une grande responsabilité d’être en mesure d’établir un nom de marque avec Barceló en Chine, un pays où les coutumes et les traditions européennes sont de plus en plus appréciées. Nous sommes sûrs que cette entreprise séduisante va être un grand succès », a déclaré quant à lui Alex Zheng, PDG et Fondateur de Plateno.