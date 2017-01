L’Alta Peyra, pour des réunions au sommet !

Fondé en 2012 par Claude Berthy, l’Alta Peyra se situe dans le parc naturel et sauvage du Queyras, perché à 2 040 mètres d’altitude dans le petit village de Saint-Véran (le plus haut d’Europe).

Là, pas de grands bâtiments, de remontées mécaniques surabondantes cachant le paysage. Pas de ville station construite de toutes pièces pour les activités d’hiver, pas de grande route trop fréquentée... seulement le calme et l’harmonie d’une jolie vallée blottie entre la France et l’Italie.

Au coeur de Saint-Véran

L’établissement compte 55 chambres et 4 suites de grand standing qui se découvrent à travers un petit labyrinthe permettant de relier les cinq bâtiments qui composent ce hameau de montagne. La décoration combine matériaux nobles et naturels à un design intemporel, tandis que les équipements et les services offrent des conditions uniques de séjour.

Les trois restaurants, dont un panoramique et un gastronomique, sont orchestrés par le chef Alexandre Lechêne. Le Roc Alto lui permet par exemple d’exprimer son talent avec maestria. Son agneau de pays en deux cuissons et petits farcis, témoigne notamment de cette approche classique où pointe une touche d’accent méditerranéen, qui vaut à cet ancien de « l’école » Alain Ducasse une notoriété bien au-delà des Hautes-Alpes. Cet été, vous pourrez découvrir une nouvelle cuisine de montagne à base de plantes sauvages, imaginée au printemps sur les conseils de François Couplan, le botaniste qui avait accompagné Marc Veyrat dans son évolution culinaire.



L’Alta Peyra, dispose également d’une infrastructure adaptée à l’évènementiel d’entreprise. Un espace de 215 m², modulable en deux espaces, est accessible par une entrée indépendante du lobby permettant d’assurer une privatisation totale des événements qui y sont organisés. D’autres espaces de l’hôtel peuvent être aménagés et mis en scène pour accueillir tout type de manifestation, du board meeting à la présentation produit en passant par des séminaires (de 40 à 100 personnes), des banquets (100 personnes) ou des cocktails, jusqu’à 150 invités.



Enfin, cocon de mélèze et de pierre du pays, rehaussé d’une luxuriante reproduction de mur végétal signée Emilio Robba, un spa Nuxe apportera aux hôtes le meilleur des prestations de relaxation et de détente à la suite d’une journée dédiée au travail, à la montagne ou au ski.



