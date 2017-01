L’Hôtel Salomon de Rothschild (Viparis) s’associe à la maison Kaspia Réceptions

Demeure d’inspiration d’Honoré de Balzac, l’Hôtel Salomon de Rothschild entretient depuis 1882 un lien unique avec l’art de son temps. Au coeur du Paris chic, rue Berryer dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, ce lieu privilégié géré par Viparis depuis tout juste un an, et qui se prête à l’organisation d’événements créatifs dans le respect du savoir-faire réceptif à la française, vient de confier sa restauration à Kaspia Réceptions.

Photo © OTCP

« En choisissant Kaspia Réceptions pour la réalisation de notre carte gastronomique, nous assurons aux invités une expérience gustative surprenante, séduisante et résolument tournée vers l’excellence », a confié Pablo Nakhlé-Cerruti, Directeur Délégué de Viparis.

“Kaspia Signature” créée pour l’occasion

Dotée d’une gamme de produits de restauration dédiée uniquement à l’Hôtel Salomon de Rothschild et élaborée par des chefs emblématiques de la maison ou, occasionnellement, par des chefs étoilés de renom, cette offre culinaire premium exclusive (avec cocktails, animations gastronomiques et catering de haut standing) a été minutieusement pensée.

« Nous sommes particulièrement fiers et honorés d’avoir été choisis par Viparis pour ce partenariat d’exception. Cette décision de savoir-faire, l’engagement et la capacité de Kaspia Réceptions à réinventer les codes du luxe avec modernité ; c’est ce que nous défendons depuis plus de cinq ans maintenant. Afin d’assurer la réussite de ce projet prestigieux nous avons mobilisé une équipe dont l’expertise et la motivation saura répondre aux attentes les plus ambitieuses », s’est réjoui Dominique Julo, DG de Kaspia Réceptions.



► www.viparis.com

► www.kaspia-receptions.com