Nouvelles animations à PortAventura World Parks & resort

Pendant la haute saison, les visiteurs peuvent profiter encore plus longtemps (jusqu’à minuit tous les jours) de l'aventure et de l'adrénaline pour découvrir les nouvelles attractions. L’une des nouveautés majeures est le nouveau passage de la terreur dans le Far West, peuplé de monstres et d’autres personnages loufoques et louches qui reproduiront l’ambiance sombre de la ville de Pénitence. Le spectacle Noches de Fuego en Tahití, qui combine le feu et la danse polynésienne est également à voir, d’autant qu’il sera joué uniquement les soirs d'été.

Des spectacles exclusifs

Pour terminer en beauté leurs journées de plaisir et d'aventure, les visiteurs du parc pourront aussi découvrir le dernier spectacle, Fiestaventura, organisé pendant toute la haute saison. Ce spectacle multimédia spectaculaire — combinaison visuelle et sonore fabuleuse réunissant l'eau, le feu, les lumières et des effets spéciaux pyrotechniques — émerveillera les spectateurs. La touche finale sera apportée par les illuminations du parc la nuit, différentes de ceux prévues le reste de l'année, vous invitant nonchalamment à dîner sous les étoiles sur les terrasses des restaurants Bora Bora, La Hacienda El Charro, La Cantina et le Café Saula.



► www.portaventuraworld.com

► www.portaventuraevents.com

► www.fundacioportaventura.com