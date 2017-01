Mövenpick Hotels & Resorts, l’hôtellerie MICE par excellence !

Mövenpick Hotel Paris-Neuilly

« Le MICE représente 27% du chiffre d’affaires total du groupe. Le client d’affaires recherche toujours le confort, la qualité du service et une restauration de haut-niveau. Les hôtels Mövenpick peuvent accueillir des manifestations de la plus petite (4 personnes) à la plus grande (2 000 personnes), confie Francis Bertrand, Vice-Président International Sales. C’est pourquoi les établissements Mövenpick proposent plus que les critères indispensables : une communication facilitée (accès au Wifi gratuit), des outils de réservation adaptés à l’ère numérique (applications pour smartphone, site web pour ordinateurs et smartphones) et rapides (Online Booking Tool, en direct, en ligne ou dans les agences agréées), un interlocuteur unique durant toute la manifestation, un check-in et un check-out rapide grâce au projet Fast Lane et une facturation par email. »

Un nouvel hôtel rattaché au palais des Congrès de Marrakech

Mövenpick Amsterdam City Center

À l’automne 2016, le groupe Mövenpick ouvrira son 3ème établissement au Maroc : le Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech. L’hôtel est rattaché au plus grand centre de Conventions du Maroc, le célèbre Palais des Congrès, qui sera également exploité par Mövenpick Hotels & Resorts. Une première pour le groupe hôtelier ! Il comprend des espaces modulables et fonctionnels de 5 600 m², plus de 2 700 m² de salles d’expositions, deux auditoriums et de vastes espaces de plein air.



« Bien que la destination soit généralement associée au tourisme de loisirs, Marrakech reste une plaque tournante pour les affaires et les voyages incentives. Le Palais des Congrès, ainsi que les installations haut de gamme de l’hôtel, attirent l’industrie du MICE en provenance notamment d’Europe, des Etats-Unis et des pays du Golfe, élément incontournable pour l’hôtel », explique Alan O’Dea, vice-président senior d’Afrique.