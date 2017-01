Le Royal Evian intègre le programme Virtuoso Hotels & Resorts

Situé dans un sublime parc de 19 hectares, l'Hôtel Royal, 5*, bénéficie d'une situation unique entre le lac Léman et les Alpes françaises. Les 150 chambres et suites que compte l'hôtel, membre de Leading Hotels of the World, ont été restaurées et modernisées. Au sixième étage, jusqu'alors destiné aux réunions et conférences, ont été aménagées 7 luxueuses suites privatives avec vue panoramique sur le lac.

Un nouveau centre de conférences

En rez-de-jardin, un nouveau centre de conférences a vu le jour. Dans le restaurant Les Fresques, l'éclairage sublime les courbes des fresques d'époque. Un lieu de repos et de bien-être par excellence, avec spa, golf...



Pour Samuel Berne, Directeur des Ventes et du Marketing de l'Evian Resort : « Cette nouvelle affiliation est une très belle récompense pour l'ensemble des équipes de l'Hôtel Royal. Satisfaire le client reste notre principal objectif, et se savoir reconnu et recommandé par ce prestigieux réseau d'agences qu'est Virtuoso est une fierté pour nous tous ».



► www.hotel-royal-evian.com