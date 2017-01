Nouveau Mövenpick Hotel City Star Jeddah

Le Mövenpick Hotel City Star Jeddah (Mövenpick Hotels & Resorts) a ouvert ses portes dans l’une des villes les plus dynamiques d’Arabie Saoudite. L’établissement de 228 chambres, le troisième du groupe hôtelier Suisse à Djeddah et le onzième dans le Royaume, mélange harmonieusement un design intérieur classique avec une façade contemporaine. Il est situé à côté du Al Harthy Exhibition Center et du Mall of Arabia et à 15 mn en voiture de l’aéroport international King Abdulaziz.

Un 5* pour la clientèle Affaires

Le contrat de gestion du Mövenpick Hotel City Star Jeddah a été signé avec Al Tayyar Travel Group, acteur majeur dans l’industrie du tourisme au Moyen Orient. Selon le PDG du Groupe, Abdullah Ald Atwood : « Mövenpick Hotels & Resorts a été sélectionné pour la gestion de l’établissement en raison de son bilan plus que positif dans le management de propriétés à travers Djeddah et l’Arabie Saoudite ».



L’hôtel dispose de huit salles de réunion modulables baignées de lumière naturelle et équipées de matériel audiovisuel dernier cri, une salle de bal de style palladien pouvant recevoir jusqu’à 600 invités, le Al Maha Health Club & Spa et une piscine sur le toit. Il propose également trois restaurants : le Al Deira un espace de restauration en continu, le glamour Al Moltaqa Café et le Al Zohoor Garden, situé à côté de la piscine sur le toit. Pour célébrer son ouverture, l’établissement offre une réduction de 25% sur le prix des chambres, qui débutent à 700 SAR (environ 165 €) par personne et par nuit, comprenant le petit-déjeuner.



► www.movenpick.com/jeddah-city-star