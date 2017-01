Le Taj-I Mah, nouveau joyau des Alpes

Situé au sommet de la station d'Arc 2000/Paradiski, ce premier hôtel 5* des Arcs/Paradiski, posé à l'arrivée de la télécabine "Le Cabriolet", offre un accès direct aux pistes de ski et une vue magique sur la station et les montagnes alentours. Son architecture a été pensée pour permettre à ses hôtes de bénéficier d’un maximum de lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées dans les chambres et dans tous les espaces communs.

Boutique-hôtel de 48 chambres et suites

Outre ses 48 chambres et suites luxueuses, le Taj-I Mah compte 2 restaurants, le Diamant Noir et L'Atelier d’Éric. Éric Samson — une étoile au Guide Michelin — accueille les gourmets pour une expérience culinaire autour de la truffe et des spécialités locales. Il offre également une piscine, un bar lounge et un spa de 400 m² avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi, mur de sel, douches à expérience, un espace de relaxation, ainsi qu'un solarium face au domaine skiable. Sa situation exceptionnelle à Arc 2000, au coeur de Paradiski, en fait un écrin remarquable pour des séjours ressourçants.