Le nouveau Transpalette, Centre d’art à Bourges

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Après dix-huit mois de travaux et de rénovations, le centre d’art le Transpalette, projet porté par l’association Emmetrop, implanté depuis 1998 sur la friche culturelle l’Antre-peaux à Bourges, rouvrira le 8 octobre prochain. Ses espaces ont été agrandis, modifiés, permettant de redéployer une politique engagée et novatrice questionnant l’identité contemporaine et l’état de notre monde.